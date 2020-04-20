Улан-Удэ, , 08:05 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировали пять новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество выявленных случаев достигло 125.

К настоящему моменту выписаны 38 человек. В стационарах проходят лечение 84 пациента, госпитализация ещё одного осуществляется сегодня, 20 апреля. Две женщины с коронавирусной инфекцией ранее скончались.

«В реанимации находится пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, один пациент — на ИВЛ», — добавили в штабе.

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