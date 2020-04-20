Кемерово, , 07:58 — REGNUM Оперативный штаб Кузбасса опубликовал карту распространения коронавируса в регионе.

Согласно данным штаба, на сегодняшнее утро, 20 апреля, в Кемеровской области официально зарегистрированы 47 пациентов с коронавирусом, из них: двое из Мариинского района, трое из Анжеро-Судженска, 13 из Кемерова (трое выздоровели), один человек из Топкинского муниципального округа (выздоровел), двое из Ленинска-Кузнецкого, шестеро из Краснобродского (один умер), трое из Прокопьевска, двое из Новокузнецкого района, 14 из Новокузнецка (двое выздоровели) и один из Мысков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 20 апреля, за прошедшие сутки официально зарегистрированы шесть новых пациентов с коронавирусом.

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