Балтимор, США, , 06:09 — REGNUM Почти две тысячи человек умерли в США за последние сутки с диагностированным заболеванием COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Общее число смертей составило 1997 за последние 24 часа и 40,6 тыс. за всё время, при этом заразились более 759 тыс. человек и выздоровели более 70 тыс.

Напомним, днём ранее в США зарегистрировали более 1800 летальных исходов от COVID-19 и почти 34 тыс. случаев заражения. Наиболее сложная ситуации наблюдается в штате Нью-Йорк, на который приходится почти половина всех случаев заражения коронавирусом в стране.

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