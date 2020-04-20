Якутск, , 06:24 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что в Якутске растёт количество заразившихся коронавирусной инфекцией — всего 111 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 20 апреля в Якутии зарегистрировано 111 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 16 выздоровели. 23 — на Чаяндинском месторождении, из них 11 лечатся в Ленском районе. В больницах Якутии находятся 72 человека, из них 22 — в Якутске и 41 — в Алдане.

«65-летняя женщина находится в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ. Один из её контактов — это предположительно сотрудник перинатального центра. Анализ дал положительный результат», — пояснил глава республики.

Айсен Николаев призвал не игнорировать режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 апреля по 3 мая перинатальный центр Якутска закрыли на санацию в связи с возможным заражением коронавирусом работников.