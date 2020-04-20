Эр-Рияд, , 05:06 — REGNUM Министры здравоохранения стран G20 так и не смогли согласовать общее заявление по итогам воскресного совещания, сообщает 20 апреля агентство Kyodo.

Причины, по которым министры не смогли прийти к соглашению, пока неизвестны. Совещание прошло 19 апреля в режиме видеоконференции, председательствовала Саудовская Аравия.

Тем не менее было опубликовано коммюнике, о котором сообщало ранее ИА REGNUM.

Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была обнаружена в декабре 2019 года в центральной части КНР, затем она распространилась почти на весь мир и была признана ВОЗ пандемией.

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