Нижний Новгород, , 12:23 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 19 апреля подтверждено 449 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заражений в Поволжье выросло до 2901 случая, сообщает оперативный штаб России.

Так, 129 новых случаев подтверждено в Нижегородской области, 60 — в Мордовии, 44 — в Оренбургской области, 43 — в Марий Эл, 39 — в Кировской области, 31 — в Татарии, 29 — в Чувашии, 28 — в Пермском крае, 16 — в Саратовской области, 15 — в Самарской области, 11 — в Ульяновской области, четыре — в Удмуртии.

С учетом новых данных число подтверждённых в Нижегородской области случаев заражения коронавирусом составило 646, в Марий Эл — 262, в Мордовии — 258, в Башкирии — 252, в Пермском крае — 198, в Чувашии — 193, в Татарии — 191, в Оренбургской области — 184, в Ульяновской области — 168, в Кировской области — 150, в Пензенской области — 140, в Саратовской области — 114, в Самарской области — 79, в Удмуртии — 66.

Выписаны после полного выздоровления 197 человек в Поволжье, 34 человека скончались от хронических заболеваний.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 19 апреля подтверждено 42 853 случая заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 6 060 новых случаев заражения. 3291 человек полностью выздоровел, 361 человек скончался.

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