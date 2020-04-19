Бийск, Алтайский край, , 09:59 — REGNUM Алтайский наукоград Бийск присоединился ко всероссийской акции «Тележка добра» по оказанию помощи пожилым людям в период распространения коронавируса. Как сообщили в алтайском штабе акции взаимопомощи #МыВместе, партнером стал торговый двор «Аникс».

»В десяти магазинах бийчане могут купить продукты не только для себя, но и для пожилых горожан, оставив их в специальной тележке с узнаваемой символикой акции. По мере наполнения тележек волонтеры будут формировать продуктовые наборы и передавать их нуждающимся», — пояснили организаторы акции.

Также они рассказали, что в тележке можно ставить: крупы, макароны, печенье, консервы, чай, сахар, муку, сок — продукты длительного хранения в цельной фабричной упаковке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, волонтерский штаб всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ сформирован на базе АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества» и работает на нескольких площадках.

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