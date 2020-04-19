Санкт-Петербург, 19 апреля 2020, 09:53 — REGNUM Пасхальная ночь в храмах Санкт-Петербурга должна была пройти без прихожан из-за угрозы коронавируса. Таково было решение светских и духовных властей. В главном соборе православного Петербурга оно было выполнено. Но в других храмах города те, кто очень хотел попасть внутрь, всё-таки смогли это сделать — с заднего хода и в режиме социальной дистанции.

Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал у Казанского кафедрального собора, где проходила главная пасхальная служба Санкт-Петербурга, и у Спасо-Преображенского собора, где на Рождество любит бывать Владимир Путин — ведь здесь его крестили во младенчестве.

В первый день страстной седмицы митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий распорядился о том, что в период с 14 по 19 апреля богослужения в храмах епархии будут происходить без участия прихожан. Владыка попросил клириков и мирян «отнестись к этому с пониманием».

А Смольный еще в конце марта своим постановлением запретил посещение гражданами храмов и других религиозных учреждений, за исключением служителей и персонала.

Огражденная территория Казанского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Казанский собор в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM

В Пасхальную ночь у Казанского собора, фасад которого выходит на Невский проспект, дежурили несколько экипажей полиции, а вдоль Казанской улицы была припаркована дорожная техника, которую обычно используют для перекрытия улиц во время массовых гуляний и праздников.

Полицейские машины и дорожная техника у Казанского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Полицейские машины у Казанского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM

Впрочем, в этот раз она не пригодилась — скопления прихожан у Казанского собора не наблюдалось. В храме шло богослужение, которое возглавил митрополит Варсонофий. Его транслировал в прямом эфире телеканал «Санкт-Петербург» с профессиональными комментариями ведущих. Судя по телетрансляции, в соборе находились только клирики, а также обеспечивающий «картинку» персонал и фотографы.

Полицейская машина у Спасо-Преображенского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Заблокированный автомобилями дорожных служб подъезд к Спасо-Преображенскому собору в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проход на территорию Спасо-Преображенского собора с улицы Рылеева
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проход на территорию Спасо-Преображенского собора с улицы Рылеева
Дарья Драй © ИА REGNUM

У Спасо-Преображенского собора картина была иной. «Парадный» проезд к нему со стороны Литейного проспекта был перекрыт полицией, а площадь перед бывшим главным воинским храмом Российской империи была полностью заблокирована машинами ДПС и тяжелой дорожной техникой.

Проход на территорию Спасо-Преображенского собора с улицы Рылеева
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проход на территорию Спасо-Преображенского собора с улицы Рылеева
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проход на территорию Спасо-Преображенского собора с улицы Рылеева
Дарья Драй © ИА REGNUM
Заблокированный подъезд к Спасо-Преображенскому собору в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM

Прихожан с фасадной стороны не наблюдалось, однако сотрудник полиции объяснил корреспонденту ИА REGNUM, что ворота с боковой стороны, от улицы Рылеева, открыты. Это было правдой. Через эти ворота люди могли зайти на территорию храма, а затем, также через «черный ход», попасть внутрь собора.

Прихожанка заходит в Спасо-Преображенский собор в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прихожанин заходит в Спасо-Преображенский собор в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Спасо-Преображенский собор в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Женщина заходит в Спасо-Преображенский собор в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM

Несколько дежурных, охранники храма стояли у ворот и следили за тем, чтобы люди проходили по одному, с соблюдением дистанции, не создавая скопления. Однако семейные пары никто не разлучал.

Мужчина заходит в Спасо-Преображенский собор в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Закрытая территория Спасо-Преображенский собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане вокруг Спасо-Преображенского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие со свечами в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM

Среди прошедших были люди разных возрастов — мужчины и женщины. Возможно, все они считаются… активистами-волонтерами, которым в нескольких городских храмах, по данным СМИ, полуофициально разрешили присутствовать на службе. В один из моментов задние ворота открыли пошире, и на территорию въехал автомобиль. Впрочем, там уже были припаркованы несколько машин.

Горожане вокруг Спасо-Преображенского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Богослужение на территории Спасо-Преображенского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане у ограждения Спасо-Преображенского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крестный ход на территории Спасо-Преображенского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед началом крестного хода ворота полностью закрыли. К этому моменту вокруг Спасо-Преображенского собора собралось примерно 70 человек. Люди со свечами и иконами в руках стояли у ограды храма, опорами которой являются трофейные пушки, захваченные русскими войсками во время русско-турецких войн. В масках и респираторах пришли немногие.

Верующие у закрытых ворот Спасо-Преображенского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане у закрытых ворот Спасо-Преображенского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крестный ход у Спасо-Преображенского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Люди у Спасо-Преображенского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM

Сотрудники полиции, напротив, все были в масках. Выйдя из своих машин, следили за обстановкой, но их в итоге ничего не смутило — ни к одному человеку полицейские не подошли, никому не препятствовали.

Горожане у Спасо-Преображенского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прихожане вокруг Спасо-Преображенского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Жители у ограды Спасо-Преображенского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM

На крестный ход по территории храма вышли только священнослужители, прихожан не было. Помолились у входа, раздались песнопения, с хоругвями и иконами обошли вокруг собора. Действие заняло не более пяти минут.

Верующие со свечами в Пасхальную ночь у Спасо-Преображенского собора
Дарья Драй © ИА REGNUM
У ограды Спасо-Преображенского собора в Пасхальную ночь
Дарья Драй © ИА REGNUM

На возглас «Христос воскресе» громко откликнулись верующие за оградой. Один человек предложил совершить свой крестный ход, по Преображенской площади вокруг храма — но законопослушные и богобоязненные петербуржцы его призыв не поддержали. И люди постепенно начали расходиться, некоторые оставляли у ограды зажженные свечи. Эту Пасху они запомнят навсегда.

Читайте ранее в этом сюжете: В собор, где крестили Путина, прихожан пускают по одному: проезд блокирован