В Свердловской области запустили воздушный шар с ликом Христа
В Каменске-Уральском (Свердловская область) запустили воздушный шар с огромным изображением Иисуса Христа.
Республика Алтай. Празднование Пасхи в Майме. 19 мая 2020 года. Цитата из канала solundar.
Настоятель храма в Москве опроверг присутствие посторонних на служении
В московском храме Софии Премудрости Божией находились сотрудники храма и духовенство. Об этом 20 апреля заявил настоятель храма протоиерей Владимир Волгин. Напомним, 19 апреля некоторые СМИ сообщили, что на служении в храме Софии Премудрости Божией присутствовали не только служители церкви, но и посторонние люди, в том числе актер Иван Охлобыстин с членами семьи.
«Служба с целованием икон и креста»: пермячка пожаловалась на священника
В Прикамье местная жительница пожаловалась в Роспотребнадзор, МВД и Следственный комитет на действия одного из священников. Ирина Ф. утверждает, что в день Пасхи в церкви велась служба в присутствии прихожан, а священник нарушил санитарные правила. Об этом пермячка сообщает на своей странице в Instagram.
«Вся страна которую неделю сидит дома. Не выходит дальше магазина и соблюдает социальную дистанцию. Экономика рушится. Губернатор изо всех сил борется с заразой в крае и принимает все возможные меры. А Андрей Л., несмотря на строжайший запрет массовых мероприятий, проводит службу с целованием икон и креста без всякой обработки, кормлением прихожан с одной ложки и киданием яиц в толпу. Социальная дистанция? Средства индивидуальной защиты? Первый раз слышим», — оставила запись жительница Прикамья.
Пермячка считает, что священнослужитель нарушил Указ губернатора и Административный кодекс. Под угрозой оказалось здоровье горожан, усугублена общая эпидемиологическая обстановка.
Трансляцию пасхального богослужения в Забайкалье посмотрели тысячи людей
В связи с карантинными мероприятиями и ограничением посещения Храмов в Пасху, на РТК «Забайкалье» организовали трансляцию пасхального богослужения из Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери. Как сообщает сегодня, 20 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, её посмотрели 13 тысяч раз.
«К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, люди не могут организовывать и посещать масштабные празднования. Но, несмотря на это, такая возможность все-таки есть», — отметила директор Забайкальской государственной кинокомпании Елена Назарова.
Более 2000 моряков в Санкт-Петербурге смотрели трансляцию Пасхальной службы
Более 2000 военнослужащих ВМФ и члены их семей увидели прямую трансляцию торжественного Пасхального Богослужения в главном морском храме страны — Кронштадтском Морском Соборе в Санкт-Петербурге, сообщила 19 апреля пресс-служба Министерства обороны РФ.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал поздравительный пост в соцсетях.
«Всех поздравляем со Светлой Пасхой! Пусть в вашей жизни, даже в такой непростой для всего мира период, будет как можно больше любви, добра и надежды. Христос Воскрес!», — написал глава региона.
Врио главы Чувашии пожелал хранить в душе веру и поделился семейными фото
Врио главы Чувашии Олег Николаев поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением. Помимо официального поздравления, опубликованном на официальном портале органов власти Чувашии, поздравления с праздником Пасхи он разместил в социальных сетях, сопроводив их фотографиями «результата семейной подготовки» к празднику.
Врио главы Чувашии Олег Николаев поздравил всех православных со светлым праздником Пасхи.
«Впервые за много лет мы отмечаем его не как обычно в храме, а дома. Пусть надежда живет в сердцах, с верой и взаимопомщью мы справимся с любыми трудностями. Искренне желаю всем здоровья, мира, добра, любви и благополучия. Христос Воскресе!» — написал руководитель региона в своём Instagram.
В Facebook Олег Николаев написал:«В этот замечательный праздник желаю хранить в душе веру и смирение. Нацеленность на лучшее и убежденность того, что все преодолимо и достижимо. (на фото результат семейной подготовки)С Праздником!»
«Христос воскресе!». Пасха творожная
Пасхальные яйца
Папа Римский поздравил с Пасхой католиков восточного обряда и православных
Поздравительные слова с Пасхой всем восточным церквям, как католическим, так и православным, произнес папа Римский Франциск после службы в церкви Святого Духа в Сассии, проведенной из-за пандемии коронавируса без прихожан.
В Калуге митрополит Климент возглавил торжественное Пасхальное богослужение
В калужском Свято-Троицком кафедральном соборе в ночь с 18 на 19 апреля митрополит Калужский и Боровский Климент возглавил Пасхальную заутреню и Божественную литургию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев: «Эту Пасху мы встретили в очень непростых условиях, при закрытых дверях церквей. Но убежден, вместе мы справимся с эпидемией и жизнь вернется в свое привычное русло. От всей души поздравляю всех православных с праздником. Будьте счастливы и здоровы, пусть ваши сердца наполняются светом и радостью!».
На фото ИА REGNUM: пасхальные яйца.
Президент Белоруссии поздравил с Пасхой патриарха Кирилла
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления с Пасхой патриарху Кириллу.
В Барнауле открыли памятник Курочке Рябе
В честь праздника Светлой Пасхи, соблюдая все карантинные меры предосторожности, Барнаульский зоопарк дистанционно открыл памятник Курочке Рябе. Судя по фотографии, размещенной на официальной странице зоопарка в Instagram, сама птица получилась чёрной, она сидит в корзинке с золотыми яйцами, а на каменном постаменте сделана табличка с надписью: «Курочка Ряба — символ доброты, веры в чудо и таинства жизни».
Памятник Курочке Рябе в Барнаульском зоопарке, фото zoo22.ru.
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи. Видеообращение главы государства распространила 19 апреля пресс-служба Кремля.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал новый пост в своём Instagram. Глава региона от всей души поздравил православных христиан, всех жителей Алтайского края, отмечающих Светлое Христово Воскресение:
«Этот праздник наполняет наши сердца радостью и надеждой, верой в спасение человека, в торжество жизни и любви! Он учит нас добру и объединяет перед лицом испытаний. В эти пасхальные дни каждый из нас должен продолжать соблюдать режим изоляции. Так мы заботимся об окружающих людях. К этому призывает нас и Русская православная церковь. Уверен: вместе мы преодолеем все трудности.
Желаю всем здоровья, любви, терпения и крепости духа!» — написал Виктор Томенко.
Пасха с «чёрного хода»: фоторепортаж из Петербурга
Пасхальная ночь в храмах Санкт-Петербурга должна была пройти без прихожан из-за угрозы коронавируса. Таково было решение светских и духовных властей. В главном соборе православного Петербурга оно было выполнено. Но в других храмах города те, кто очень хотел попасть внутрь, всё-таки смогли это сделать — с заднего хода и в режиме социальной дистанции. Фоторепортаж ИА REGNUM.
Глава Самарской области поздравил жителей с праздником Пасхи Христовой
С праздником Пасхи Христовой поздравил жителей Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
В своем поздравлении глава области отметил, что Пасха дарует православным христианам свет надежды и побуждает их к совершению добрых дел.
По его словам, Русская Православная Церковь всегда была с народом — и в дни радости, и в дни невзгод, воодушевляла на великие свершения и наполняла духовной мощью. И в настоящее время Церковь укрепляет людей.
Глава Самарской области отметил значимый вклад в укреплении людей Самарской митрополии. Он поблагодарил всех священнослужителей и прихожан за поддержание мира и согласия в регионе, а также развитие межконфессионального диалога, укрепление семьи и проведение благотворительной работы.
Дмитрий Азаров пожелал всем, чтобы светлая пасхальная радость согревала сердца людей и побуждала к милосердию и любви к своему ближнему.
Глава Башкирии поздравил православных христиан с Пасхой
Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба главы региона.
В своем поздравлении Радий Хабиров отметил, что Пасха особо ценима людьми, как праздник торжества жизни.
Глава Башкирии сожалеет о том, что в этом году празднование совпало с пандемией коронавируса, и высказал уверенность в том, что угроза будет преодолена, а люди проявят самые лучшие человеческие качества.
Радий Хабиров поблагодарил всех медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев, которые противостоят угрозе.
Он также напомнил, что священнослужители призывают строго соблюдать правила безопасности и молят Всевышнего об избавлении от угрозы.
В заключение, он призвал людей беречь себя и своих близких.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с праздником светлой Пасхи. В поздравлении, в частности, говорится:
«Дорогие забайкальцы! Поздравляю со Светлым Христовым Воскресением! Света и добра, благоденствия и процветания вам, вашим родным и близким. Пусть Господь дарует вам свою любовь и благословение. Пусть этот святой праздник подарит радость и душевное равновесие, очистит сердце от всего того, что тяготит. Мира и счастья вашему дому!«
Пасхальный кулич. Фото ИА REGNUM
В Челябинске верующие всё же посетили храмы в пасхальную ночь
В Челябинске часть верующих всё же посетила храмы в пасхальную ночь. Главная церемония прошла в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, там богослужения совершил митрополит Григорий.
Телеграмму с поздравлениями в адрес патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с наступлением Пасхального воскресенья направил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе российского правительства.
Подробности: Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Агафангел Пашковский: «Полный абсурд освящать куличи на хлебозаводах»
Митрополит Агафангел — епископ Русской православной церкви, митрополит Одесский и Измаильский заявил, что никакого смысла тем, кто не постился — приносить в церковь для благословения пасхальные куличи и другие продукты. На своей странице Facebook он рассказал об истинном смысле освящения скоромной пищи в Пасху.
«Сейчас в средствах информации активно обсуждается «освящение пасок», и это действо, по благословению гражданских и неких церковных властей, массово уже совершается заранее, прямо в пекарнях и хлебозаводах, и даже предлагаются услуги по доставке их на дом. В связи с этим хотелось бы напомнить, что Святая Церковь на Пасху вовсе не «освящает» сырные паски и сдобные куличи сами по себе, как это понимается большинством людей, а только лишь благословляет тех, кто постился на вкушение скоромной пищи. И всё!»
На фото ИА REGNUM — пасхальный кулич.
Митрополит Агафангел: «Это самая необычная Пасха»
Митрополит Агафангел — епископ Русской православной церкви, митрополит Одесский и Измаильский обнародовал своё Пасхальное послание. В нём, в частности, сказано:
«Христос Воскресе! Дорогие братья и сёстры! Наверное, это самая необычная Пасха за последние десятилетия. Пасха Христова — наша радость о Воскресшем Господе — в то же время была испытанием веры в советские богоборческие времена, она стала испытанием веры и в наши дни.
Диавол уже торжествует повсеместно, легко манипулирует сознанием людей и диктует им их поведение. Сейчас он держит в страхе весь мир, убеждая, что спасти нас от смерти на данном этапе может только наука и крайние меры предосторожности.
Но он, как всегда, лжёт и манипулирует, поскольку от биологической смерти спасения не существует.
Диавол когда-то думал, что он и Христа победил — оклеветал, унизил в глазах людей, рассеял учеников, а Его Самого с позором распял на Кресте. Тогда ему казалось, сделано достаточно, чтобы память об Иисусе из Назарета навсегда стёрлась с лица земли.
Так бы и было, если бы Христос не Воскрес».
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Христовым Воскресением
Поздравление верующих с наступающим Христовым Воскресением сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл 19 апреля в телевизионном обращении перед праздничным богослужением в храме Христа Спасителя.
Петербургские активисты партии «Единая Россия» поздравили ветеранов со светлым праздником Воскресения Христова и подарили куличи, освящённые в храме святого Николая Чудотворца. Инициатором акции выступил секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.
Спикер Госдумы пожелал пасхальной радости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил со Светлым Христовым Воскресением. Володин пожелал пасхальной радости, здоровья, крепости духовных сил.
Собянин призвал православных не ходить в храмы на Пасху
Православным христианам не следует посещать храмы на Пасху из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий призыв мэра Москвы Сергея Собянина опубликовала пресс-служба мэрии.
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи, об этом сообщила пресс-служба Кремля. По словам Путина, Русская православная церковь вместе с другими конфессиями служит укреплению духовных и нравственных основ общества.
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поздравил северян с главным православным праздником:
В собор, где крестили Путина, прихожан пускают по одному: проезд блокирован
Подъезды к Спасо-Преображенскому собору в центре Петербурга в Пасхальную ночь перекрыты сотрудниками полиции и дорожной техникой, передает 18 апреля корреспондент ИА REGNUM. В то же время православные верующие всё-таки могут попасть внутрь храма, где крестили Владимира Путина, с бокового входа.
Саратовские храмы запустили верующих на пасхальную службу
В церкви в честь иконы Божией Матери «Утоли Моя Печали» в Саратове запустили верующих внутрь здания перед началом пасхальной службы. Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
Изначально представители храма говорили, что запускать внутрь прихожан не станут. Вместо этого планировалось поставить звукоусиливающие колонки у входа в церковь, чтобы верующие могли слышать службу. Однако затем планы, по всей видимости, изменились и около 22:30 по местному времени верующих стали пускать внутрь.
У входа в здание дежурил наряд полиции. Стражи порядка на вопрос корреспондента ИА REGNUM пояснили, что в городе действует рекомендация не посещать храмы из-за угрозы распространения коронавируса, о чем они выборочно уведомляли прихожан. Однако их проходу на службу полиция не препятствовала, стараясь не вмешиваться.
Благодатный огонь доставлен в Москву из Иерусалима
Специальный самолёт с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в московском аэропорту «Внуково», святыня будет доставлена к патриаршей службе в храме Христа Спасителя, сообщает Фонд Андрея Первозванного.
В саратовских храмах сегодня служба идти будет, однако, в большинство из них прихожан не будут запускать внутрь. У центрального храма города «Утоли моя печали» обещают выставить колонки и транслировать службу на площадь, где граждане смогут послушать её и дистанционно принять в ней участие, не заходя в сам храм. При этом, в одном из храмов корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что некоторые крупные храмы всё-таки могут запускать прихожан внутрь. Также граждане могут прийти поставить свечку, оставить записку, освятить куличи и яйца.
Депутат Госдумы: закрывать храмы на Пасху нельзя
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») считает, что закрывать храмы в Пасху на фоне коронавируса нельзя.
Патриарх Кирилл проведёт пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с 18 на 19 апреля совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция богослужения будет показана в эфире федеральных телеканалов, сообщает пресс-служба Московского патриархата.
Частицу Благодатного огня передали представителям десяти стран
Частицу Благодатного огня принял посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, который передаст лампаду с огнём представителя Русской Духовной Миссии в аэропорту Тель-Авива.
Храмы в Саратовской области останутся открытыми для прихожан в пасхальную ночь, несмотря на намерение властей никого не пропускать в церковь, заявил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин — bbbreaking.
Митрополит Агафангел — епископ Русской православной церкви, митрополит Одесский и Измаильский:
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни (Рим 6.3−4).
Великая суббота — Сошествие во ад — Пасха для умерших. Душа Господа в аду с праведниками, а Тело Его во гробе ещё ждёт своего Воскресения. Господи, избавь и нас от власти ада!».
Обращение митрополита Сергия к жителям Алтайского края:
«Дорогие жители Алтайского края! В первую очередь обращаюсь к верующим! В эти дни Страстной седмицы мы готовимся к встрече Светлого Христова Воскресения. К сожалению, в настоящее время наша страна, как и весь мир столкнулся с угрозой пандемии.
В связи с этим Государственная служба санитарного контроля буквально сегодня, в день Великой Пятницы издала постановление о запрете участия прихожан в Пасхальном богослужении. В связи с этим, прошу всех вас с пониманием отнестись к мерам, принимаемым государственной властью по борьбе с угрозой пандемии и смиренно воздержаться от общих богослужений в этот день, а также усилить домашние молитвы. Освящение пасхальной снеди (куличей, пасок и так далее) можно будет совершить в индивидуальном порядке при храмах с обеда в субботу и в течение дня в воскресение, где будут дежурить священнослужители. Примите этот знак Божий с христианским смирением.
Христос Воскресе!
СЕРГИЙ, митрополит Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии».
В Иерусалиме сошел благодатный огонь. По словам святых отцов, если он не сойдет, грядет конец света.
Через считаные часы в 00.00 начнётся Пасхальное богослужение из кафедрального собора Казанской иконы Божьей Матери.
Сегодня — Великая суббота. Пасха совсем рядом, случилось схождение Благодатного огня. Правда, важнейшее событие для христиан выглядело необычно — без паломников, почти в пустом храме.
Традицию нарушили впервые за сотни лет — конечно, из-за «короны».
Но увидеть классическую церемонию все ещё можно. В спецпроекте «Гигарамы». В прошлом году ребята отсняли весь путь огня — от приготовлений до попадания в Россию. Предлагаем отправиться в это путешествие.
Цитата breakingmash.
Пасхальные богослужения в храмах Алтая пройдут без прихожан
Праздничные богослужения в честь Пасхи в храмах Республики Алтай пройдут без прихожан. Местным жителям рекомендовали праздновать дома в кругу семьи.
Парки Москвы подготовили к Пасхе специальную онлайн-программу
Парки Москвы к Пасхе для горожан подготовили специальную праздничную онлайн-программу. В акции участвуют 11 столичных парков, сообщается на портале градоначальника.
На Колыме в храмы на Пасху будут пускать по пригласительным
В Магадане Пасху планируют провести в полузакрытом режиме. Для посещения Свято-Троицкого кафедрального собора прихожанам выдадут 50 пригласительных билетов.
Глава Карелии призвал верующих смотреть Пасхальные богослужения в интернете
По всей территории Республики Карелия до 25 апреля продлен запрет на проведение всех массовых мероприятий, в том числе и богослужений. Поскольку в эти выходные верующие будут отмечать Воскресение Христово, глава региона попросил местных жителей воздержаться от походов в храмы и смотреть трансляции онлайн.
На нижегородских хлебопекарнях освящают куличи и пасхи
В связи с режимом самоизоляции, в храмах Нижегородской области не будет проводиться освящение пасхальной снеди, поэтому куличи и творожные пасхи освятят на хлебозаводах, — сообщают в министерстве сельского хозяйства региона. Первые куличи и пасхи уже освятили на хлебопекарных предприятиях «Сормовский хлеб» и «Дзержинскхлеб». Вся освященная продукция поступит в торговые сети.
Батумская и Лазетская епархия проведет богослужение на Пасху без прихожан
Батумская и Лазетская епархия Грузинской православной церкви проведет ночное пасхальное богослужение без участия прихожан. Об этом сообщил пресс-секретарь епархии Иоанн Горелишвили, передает Общественное телевидение.
«Мы приняли решение, потому что церковь и двор не могут вместить прихожан в пасхальную ночь», — объяснил принятое решение представитель ГПЦ.
В преддверии православного праздника Светлой Пасхи алтайские предприятия начали производство традиционных пасхальных кондитерских и хлебобулочных изделий. При этом производители доставят на дом куличи, творожные пасочки и кексы, — отметили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Так, компания «Легенда жизни» предлагает клиентам пасхальные куличи, покрытые глазурью, весом 100 граммов или в формате для всей семьи — 500 граммов. Приобрести и получить заказ можно при доставке воды на дом.
Логовская сыроварня доставляет куличи с изюмом, апельсиновой цедрой и грецкими орехами, доступные к предзаказу в двух вариантах — 250 и 400 граммов. Не оставила сыроварня без внимания и творожную пасочку. Изделие весом 500 граммов выполнено из продуктов компании — творога, яиц, сливочного масла, с добавлением сахара, цукатов, орехов и изюма.
Творожную пасху и куличи можно забронировать на выходные с бесплатной доставкой. Пасхальные куличики от кондитерской фабрики Arte Bianca, а также другие сладкие изделия к праздничному столу можно выбрать и заказать на сайте компании. Также пасхальные кексы приготовили для потребителей пекарня «Гудвилл» и компания «Алтайские закрома».
Врио главы Чувашии рассказал, где и с кем встретит Пасху
Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев нарушит многолетнюю традицию и встретит Пасху не в храме, а дома. Об этом он заявил сегодня, 16 апреля, по итогам совещания с духовенством республики.
Пасхальные службы в Черногории пройдут без верующих — СПЦ
Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви призвала всех верующих соблюдать рекомендации врачей и ограничительные меры из-за коронавируса и в праздник Пасхи.
Ранее представители духовенства встретились с врачами-эпидемиологами. На этой встрече, по их словам, их убедили, что опасность распространения коронавируса не миновала.
В Брянской области освящённые куличи отметят специальным стикером
Специальную маркировку будут иметь все пасхальные куличи, которые освятят священнослужители на хлебозаводах Брянской области. Из-за опасности распространения коронавируса в храмах освящать выпечку не будут, сообщили 16 апреля в региональном оперативном штабе.
В Ростовской области раздадут 100 тыс. пасхальных куличей
В Ростовской области малоимущим жителям раздадут 100 тыс. пасхальных куличей.
Благотворительную акцию «Пасхальные куличи для социально незащищенных граждан» проводят донские хлебозаводы, в том числе «Аютинский хлеб», «Хлебозавод Юг Руси», «Кундрат», «Азовский хлеб», «Ванта». Перед тем, как продукцию волонтёры передадут пожилым людям и инвалидам, пасхальные куличи освятят
Православных Карачаево-Черкесии попросили оставаться на Пасху дома
В православных храмах Карачаево-Черкесии богослужения на страстной неделе и в Христово Воскресение будут проходить без прихожан. Об этом решении объявил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
По его словам, с 17 апреля 2020 года и до особого распоряжения богослужения будут совершаться только с участием духовенства и сотрудников, необходимых для совершения богослужений и их трансляций.
Жителям Кузбасса дали благословение в пасхальную ночь оставаться дома
В Кемеровской области в праздник Пасхи на телеканалах региона будут организованы прямые трансляции для богослужения.
«Даём благословение всем православным христианам оставаться в Пасхальную ночь дома», — обратился к жителям региона митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Богослужения в храмах Пятигорска из-за карантина пройдут без прихожан
Богослужения в храмах Пятигорска с 17 апреля и до отмены режима карантина будут проводиться без прихожан. На них смогут присутствовать лишь священнослужители и сотрудники храмов, необходимые для проведения и трансляции служб.
Председатель Госсобрания Башкирии рассказал где будет праздновать Пасху
Председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев поздравил православных верующих с праздником Святой Пасхи и призвал не посещать массовые мероприятия. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Государственного Собрания — Курултая Башкирии.
«От себя лично, от имени депутатов Государственного Собрания искренне поздравляю вас с приближающимся великим праздником Святой Пасхи!», — поздравил верующих Константин Толкачев.
Константин Толкачев сообщил, что в этом году будет отмечать Пасху дома в кругу своей семьи, поскольку священнослужители призвали не ходить в храмы в период пандемии. Он призвал жителей прислушаться к их советам и отметить этот праздник у себя дома.
В Курганской области пасхальное богослужение будут транслировать онлайн
В Курганской области пасхальное богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе будет транслироваться в прямом эфире регионального телеканала «Инфо 24» в ночь с 18 на 19 апреля у всех операторов кабельного телевидения на 21 кнопке. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.
Трансляция по интернету пройдёт в социальной сети «ВКонтакте» в пабликах правительства области, Курганской епархии, «Коронавирус. Оперштаб Курганской области».
Напомним, в Курганской области действует режим самоизоляции. Прихожанам рекомендовано встретить светлый праздник Пасхи дома.
Президент Южной Осетии призвал сограждан праздновать Пасху дома
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обратился к жителям страны с призывом праздновать Пасху дома и не ходить в храмы. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба главы республики.
«Близится Пасха, большой и радостный праздник, который мы привыкли встречать в церкви. Но в этом году я буду отмечать Пасху дома и прошу всех моих сограждан, православных Южной Осетии тоже, по возможности, праздновать дома», — приводятся слова президента. Бибилов отметил, что особенно эта рекомендация касается пожилых людей.
В Петербурге в Пасхальную ночь метро будет закрыто
Впервые за многие годы в Пасхальную ночь Петербургский метрополитен не будет работать и не повезёт пассажиров к местам богослужений и после них. Это сделано в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции.
Все куличи, изготовленные на Сочинском хлебокомбинате, будут освящены. sochi.ru.
В Ростовской области пожилым людям, находящиеся на самоизоляции, в предверии Пасхи подарили освященные куличи. Rostov-gorod.ru.
В Чувашии в связи ухудшением эпидемиологической ситуации храмы на Пасху будут работать, но вход организуют по пропускам — в церквях будут находиться только те, кто занят в праздничном богослужении.
В Оренбурге куличи освящают не в храме, а на заводе
В Оренбурге в период самоизоляции жители смогу купить уже освященный пасхальный хлеб. Освящение куличей происходит на заводе, а не в храме, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.
Впервые в современной истории из-за коронавируса церемония в храме Гроба Господня в Иерусалиме проходила без тысяч паломников, съехавшихся со всего света. В мероприятии участвовало лишь десять представителей религиозных общин. Цитата из видео.
В Челябинске журналистов выгнали из храма за попытку снять нарушение режима самоизоляции. Прихожане, вопреки указаниям властей, массово пришли на пасхальную службу, однако из храма выгнали почему-то журналистов. Присутствующие полицейские никак не отреагировали на нарушение прав репортёров (как и на нарушение режима самоизоляции).
Цитата из канала navideovidno.
Новые реалии. Пасха-2020. Цитата из канала dimsmirnov175.
В Москве пасхальные богослужения пройдут без прихожан. Московское духовенство Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовало прихожанам не приходить в храмы, а совершить благословение куличей, пасх и яиц самостоятельно дома. Московские храмы в канун Пасхи закрыты, вход в храм патрулируют сотрудники полиции.
Песков — о планах Путина на Пасху:
«В храм Путин не пойдет и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево. Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции».
Священнослужителям в Грузии позволили использовать автомобили на Пасху
В Грузии для священнослужителей сделают исключение и позволят использовать легковые автомобили во время Пасхальной недели.
Ростовский губернатор призвал прихожан на Пасху молиться дома
К соблюдению режима самоизоляции на Пасху призвал губернатор Ростовской области Василий Голубев всех православных верующих:
«Впереди великий праздник, и я хотел бы поздравить всех жителей Ростовской области с наступающей Пасхой. Но мы омрачим этот праздник, если у нас будут людские потери. Поэтому надо выполнить те рекомендации и достигнутые договорённости: надо помолиться дома, побыть в кругу семьи. Наверняка не за горами то время, когда мы сможем найти возможность побыть на природе. А сегодня нужно воздержаться, чтобы и себя сохранить, и тех, кто рядом».
На Пасху в ярославские храмы будут пускать только в масках
Доступ в храмы Ярославской епархии на ночную пасхальную службу будет открыт для верующих, но им необходимо будет соблюдать определенные меры защиты.
В частности, в церковь пустят только в том случае, если прихожанин наденет маску или будет использовать другое средство индивидуальной защиты. Также во всех храмах епархии будет сделана специальная разметка, чтобы верующие располагались в полутора метрах друг от друга. После заполнения церкви подобным образом доступ в церковь будет закрыт.
Христос воскрес — воистину воскрес!
Учение Христа такого свойства, что из него очевидно следует, как, соответствуя Богу в делах, можно быть с Ним и понимать, кто Он, каков Он.
В Северной Осетии запрещено посещение храмов и кладбищ
В Северной Осетии в связи с распространением коронавирусной инфекции приняты меры, ограничивающие посещение православных храмов и кладбищ. Запреты на посещение введены по решению епархии во исполнение постановления республиканского управления Роспотребнадзора.
В православных храмах Литвы на Пасху службы пройдут без прихожан
Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий заявил, что пасхальные службы пройдут, но на закрытыми дверями:
«Мы переживаем очень непростое, очень трудное время, время, когда на землю, на миллионы людей, обрушилась коронавирусная инфекция. Тысячи людей уже заболели. (…) Поэтому нам, христианам, как никогда нужно единство действий. И прежде всего единство в совершении наших общих молитв».
На Пасху калужский монастырь Оптина пустынь закроют для посещения
Известный в православном мире Введенский Ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь в Козельском районе Калужской области впервые за его историю на пасхальные праздники будет недоступен для посещения.
В Швеции на Пасху сократилась интенсивность движения авто на дорогах
Движение на дорогах Швеции резко сократилось, почти на треть, во время длинных пасхальных выходных в этом году. Поездки на большие расстояния, например, из одного региона страны к родственникам в другой, также снизились. Автомобилисты предпочли не создавать лишнего риска распространения коронавирусной инфекции.
Челябинский митрополит призвал верующих встретить Пасху дома
Челябинский митрополит Григорий призывает верующих встретить Пасху дома, отказаться от посещения храмов. Праздник приходит в условиях, когда над нашей жизнью и здоровьем нависла угроза, заявил он в своём обращении к пастве.
«Уже неоднократно я обращался к православным христианам с просьбой оставаться дома, молиться дома. Вновь прошу: дорогие мои!» — сказал митроплит.
Глава Донской митрополии рассказал, как освятить пасхальные куличи дома
В Ростовской области площадок для освящения пасхальных куличей не будет. Однако освятить куличи можно и в домашней обстановке, сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
«Для этого трижды читают тропарь «Христос воскресе из мертвых…», а затем вся пасхальная снедь окропляется святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И снедь считается освященной, так же, как вся другая пища», — пояснил глава Донской митрополии.
Ростовский митрополит: не нужно показывать своё псевдохристианство
На Пасху храмы в Ростовской области закрывать не будут, однако прихожанам стоит остаться дома, чтобы не усугублять и до того сложную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, считает митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
В Калуге медикам инфекционной больницы подарили пасхальные куличи
В Калуге 17 апреля поздравление с наступающим православным праздником Пасхи получили медики, лечащие больных с COVID-19 в областной инфекционной больнице. Куличи в больницу передали работники калужского хлебокомбината.
Челябинские телеканалы проведут трансляции пасхальных богослужений
В Челябинской области пасхальные богослужения можно будет увидеть в прямом эфире. Трансляции будут вести из Свято-Симеоновского кафедрального собора.
В прямом эфире транслировать их будут 31 канал, ОТВ и Ural 1. Также трансляции ожидаются в интернете.
Делегация из России вылетела в Израиль за Благодатным огнём
В Израиль вылетела российская делегация, чтобы доставить в Москву частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Сообщается, что делегация состоит из представителей фонда Андрея Первозванного. Они доставят священный огонь в московский храм Христа Спасителя.
Назарбаев поздравил жителей Казахстана с Пасхой
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил жителей республики с праздником Пасхи, сообщили 18 апреля в пресс-службе бывшего главы государства.
«Для миллионов людей этот день олицетворяет собой обновление, надежду, торжество добра и справедливости», — сказал экс-президент. Он добавил, что в республике уважают все религиозные праздники.
В УПЦ опровергли слухи о заражении коронавирусом митрополита Онуфрия
Митрополит Онуфрий здоров и готовится к пасхальному богослужению, сообщили 18 апреля в Центре информации УПЦ.
В сообщении сказано, что в пасхальную ночь глава УПЦ совершит литургию с молитвой о прекращении эпидемии. Чтобы избежать столпотворения, богослужение будет проходить в резиденции митрополита в Свято-Пантелеймоновском монастыре Феофании.
Иркутская область. Куличи для медиков, занятых помощью больным COVID-19, передала накануне Пасхи ангарская компания «Каравай». Всего — 1,5 тысячи изделий, все они освящены, сообщает оперштаб Иркутской области.
«Подарки получили сотрудники 15 медицинских учреждений Иркутска и Ангарска, […] а также люди, находящиеся сейчас в обсерваторах», — рассказывают в оперштабе.
Фото: Коронавирус. Оперштаб Иркутской области / Telegram
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Церемония прошла в закрытом храме — из-за пандемии в этот раз паломников туда не пустили.
Цитата из видео.
«Эта Пасха покажет нам, что есть Бог. Просто Вера или просто страх и бегство от него» — автор Telegram-канала «Политджойстик» политолог Марат Баширов.
Храм Гроба Господня 2018 год и 202-й. Цитата из видео.