В Прикамье местная жительница пожаловалась в Роспотребнадзор, МВД и Следственный комитет на действия одного из священников. Ирина Ф. утверждает, что в день Пасхи в церкви велась служба в присутствии прихожан, а священник нарушил санитарные правила. Об этом пермячка сообщает на своей странице в Instagram.

«Вся страна которую неделю сидит дома. Не выходит дальше магазина и соблюдает социальную дистанцию. Экономика рушится. Губернатор изо всех сил борется с заразой в крае и принимает все возможные меры. А Андрей Л., несмотря на строжайший запрет массовых мероприятий, проводит службу с целованием икон и креста без всякой обработки, кормлением прихожан с одной ложки и киданием яиц в толпу. Социальная дистанция? Средства индивидуальной защиты? Первый раз слышим», — оставила запись жительница Прикамья.

Пермячка считает, что священнослужитель нарушил Указ губернатора и Административный кодекс. Под угрозой оказалось здоровье горожан, усугублена общая эпидемиологическая обстановка.