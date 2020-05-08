Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

8 мая

8 мая 1942 года утром при активной поддержке авиации и десанта, высаженного северо-восточнее Феодосии, немецкие войска перешли в наступление на керченском направлении против сил Крымского фронта. Самолёты Красной армии оказались либо заблокированы на аэродромах, либо заняты в налётах на Южном фронте. Войска Крымского фронта несколько раз пытались нанести контрудар по вклинившемуся в советские позиции противнику, однако успеха это не принесло.

8 мая 1943 года авиация Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов нанесла очередной удар по аэродромам противника. Однако немецкое командование успело подготовиться к налёту, и Красной армии удалось уничтожить лишь 6 самолётов. Советское командование решило приостановить операцию.

Генеральный штаб получил от разведки информацию о готовящемся на 10−12 мая наступлении противника на орловско-курском и белгородско-харьковском направлениях. Артиллерия и авиация Центрального и Воронежского фронтов подготовились к удару по наступающим частям врага.

8 мая 1944 года войска 4-го Украинского фронта в районе Севастополя заняли Мекензиевы Горы и достигли Северной бухты, отрезав северную немецко-румынскую группировку от основных сил противника. Части фронта продвинулись к внутренним линиям обороны Севастополя.

8 мая 1945 года завершилась Берлинская наступательная операция войск 1-го и 2-го Белорусских, 1-го Украинского фронтов при поддержке 1-й и 2-й армий Войска Польского. Разгромив берлинскую группировку противника, Красная армия взяла штурмом Берлин и вышла на Эльбу, где соединилась с силами США и Великобритании.

Ленинградский фронт подавил сопротивление немецкой группы армий «Курляндия».

Войска правого крыла 1-го Украинского фронта вошли на территорию Чехословакии. Части фронта заняли Дрезден и ликвидировали штабную колонну немецкой группы армий «Центр» северо-западнее Праги. Центр и левое крыло фронта достигли Судет.

Войска 2-го Украинского фронта заняли города Моравски-Крумлов, Мирослав, Зноймо, Яромержице и продвигались в направлении Йиглавы.

Силы 3-го Украинского фронта продолжили наступление в рамках Грацко-Амштеттенской операции, освободили города Грац, Нейбс, Амштеттен и ряд населённых пунктов, продвинулись до 75 км и встретились с войсками США.

В 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени в предместье Берлина Карлсхорсте была подписана вторая, окончательная версия Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Основные изменения в тексте коснулись требований полного разоружения и передачи немецкого оружия союзным войскам. От СССР капитуляцию Германии принял маршал Георгий Жуков. Однако уже днём 8 мая Уинстон Черчилль и Гарри Трумэн выступили по радио с объявлением об окончании войны. В Западной Европе (кроме Великобритании) и в США именно эта дата считается «Днём победы в Европе» (Victory in Europe Day), хотя не везде празднуется официально. В США отмечается День Победы над Японией (или День Победы во Второй мировой войне) — 2 сентября.