Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

3 мая

3 мая 1942 года войска Северо-Западного фронта в ходе Демянской операции завладели районом Новая Деревня, Никольское, Сомшино и вышил на дорогу Бяково-Васильевщина. Несмотря на огромное численное превосходство, советские части на восточном берегу реки Ловати не смогли прорвать оборону противника у Александровки и Старого Рамушева.

3 мая 1943 года войска Северо-Кавказского фронта в Краснодарском крае вышли на шоссе Крымская-Неберджаевская и начали обход станицы Крымской с юго-востока, пытаясь отрезать противнику пути к отходу. Немецкое командование было вынуждено перебросить на юг подразделения с участка севернее Крымской, что позволило Красной армии прорвать вражескую оборону к северу от станицы.

3 мая 1945 года войска 2-го Белорусского фронта заняли 77 железнодорожных станций, 14 городов и более 700 других населённых пунктов на территории Померании.

Силы 4-го Украинского фронта в Моравско-Остравском промышленном районе заняли 5 городов и 112 других населённых пунктов.

3-й Гвардейский танковый корпус юго-западнее Висмара вошёл в контакт с передовыми частями 2-й британской армии.

Войска 1-й армии Войска Польского форсировали реку Хафель и с боями продвигались по восточному берегу реки Эльбы.

Немецкие части переправлялись на западный берег Эльбы в районе Тангермюнде с целью сдаться в плен войскам США.