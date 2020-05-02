Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

2 мая

2 мая 1942 года войска Северо-Западного фронта овладели деревней Кобылкино в Новгородской области и вышли на рубеж Рамушево-Новоселье-Присморжье.

Силы Калининского фронта в Смоленской области отразили контратаку противника на участке Клины — Выползова — Влазнево, однако им пришлось оставить населённые пункты Тарханы, Кожаново, Еленка и Макарово. Войска фронта заняли Адуевщино, Пелагейно, Колобаево и 40-й квартал в Велиже.

2 мая 1944 года части 1-го Белорусского фронта на Украине продолжали бои на южном берегу реки Турья.

Войска 2-го Украинского фронта в Румынии перешли в наступление на тыргу-фрумосском направлении и прорвали оборону противника на участке Блэжешти-Ходора.

2 мая 1945 года силы 1-го Белорусского фронта при поддержке 1-го Украинского фронта и Днепровской военной флотилии полностью овладели Берлином.

Уже к утру капитулировал гарнизон Рейхстага, а силы противника в городе оказались расчленены на отдельные группы. Немецкое командование приказало гарнизону сдаться. К концу дня войска, оборонявшие город, были взяты в плен. Части противника, пытавшиеся бежать из Берлина на запад, были перехвачены и разбиты в районе Шпандау.

Правительство Германии во главе с преемником Гитлера гросс-адмиралом Карлом Дёницем приняло решение максимально оттягивать капитуляцию перед СССР, допуская её только на уровне групп армий и ниже. Как можно большее число гитлеровцев должно было сдаться в плен войскам США и союзников, а не Красной армии.

Правое крыло 1-го Белорусского фронта продвинулось на 60 км в западном направлении и вышло к реке Эльбе, где встретилось с войсками США.

Силы 2-го Белорусского фронта заняли города и морские порты Росток, Варнемюнде, а также 53 железнодорожные станции и более 450 населённых пунктов. К вечеру Красная Армия окончательно разгромила вражескую группировку в Западной Померании и Мекленбурге и вышла на рубеж Варнемюнде-Рёбель-Прицвальк.

Штаб 4-й Гвардейской танковой армии подвергся атаке противника, оттеснённого с острова Ванзее, однако в течение двух часов немецкие части были разбиты в взяты в плен.

Войска 4-го Украинского фронта в Моравско-Остравском промышленном районе заняли города Орлова и Фридек, а также более 250 других населённых пунктов.