Сингапур, , 17:57 — REGNUM Число выявленных случаев COVID-19 в Сингапуре за сутки увеличилось на 623 до 5050, 17 апреля сообщает агентство Reuters.

По сообщению медицинских чиновников Сингапура, большая часть новых носителей коронавирусной инфекции выявлена в общежитиях для рабочих-мигрантов.

Число жертв COVID-19 в Сингапуре пока невелико — от заболевания погибли 10 человек. Об увеличении числа погибших за сутки не сообщалось.

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