Рига, , 17:51 — REGNUM Министерство здравоохранения Латвии обратилось с просьбой к медикам, готовым оказать помощь больным COVID-19. Об этом 17 апреля сообщила пресс-секретарь министерства Анна Старпцане порталу Tvnet.lv.

«В настоящее время ресурсы медицинских учреждений достаточны. Однако, прогнозируя большое число пациентов болеющих COVID-19 в тяжёлой форме, нам понадобится дополнительная помощь со стороны медиков», — сказала Старпцане.

Она указала, что на портале www.latvija.lv (http://www.latvija.lv/) размещена специальная анкета, где врачей, медсестёр, лаборантов, физиотерапевтов и далее, просят указать свои навыки и степень готовности оказать помощь в случае необходимости. По ее словам, работа привлекаемых специалистов будет оплачиваться.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.