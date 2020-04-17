Пекин, , 17:50 — REGNUM Китай направил в Узбекистан по приглашению правительства республики бригаду медицинских специалистов и экспертов, которая сформирована в городе Наньчан, административном центре провинции Цзянси в восточной части страны, сообщает 17 апреля Синьхуа.

Состав группы включает десять медиков и пять сотрудников провинциальных департаментов здравоохранения и внешних сношений. В неё включены специалисты по традиционной китайской медицине, интенсивной терапии, неотложной помощи, а также инфекционисты. Большинство медработников имеют опыт работы в крупных больницах и провинциальном Центре по профилактике и контролю заболеваний.

Китайские специалисты везут с собой в Узбекистан медицинские принадлежности, защитную одежду и другие пожертвования провинции Цзянси. Помимо непосредственного участия в противоэпидемиологических мероприятиях, они проведут семинары по обучению местных врачей диагностике и лечению коронавирусной инфекции.