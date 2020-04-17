Нейпьидо, , 17:42 — REGNUM В Мьянме 57 российских туристов выразили желание покинуть страну в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил 17 апреля пресс-секретарь посольства России в Мьянме Антон Анисимов.

«Те, кому не удалось вылететь в Россию регулярным рейсом из Мьянмы, обратились в посольство, заявив о желании покинуть страну», — приводит его слова ТАСС.

Пресс-секретарь уточнил, что все эти граждане прибыли в Мьянму в туристических целях, но на консульский учёт никто из них не становился.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Минкомсвязи, на 20 апреля запланирован авиарейс для вывоза российских граждан из Непала в Москву, который сделает промежуточную посадку в Мьянме (Янгон).