Чебоксары, , 17:37 — REGNUM Более двух сотен жителей Чувашии остаются за пределами России из-за прекращения международного авиасообщения. На днях из Бангкока в Казань прилетела вместе с жителями Татарии семья из Новочебоксарска, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы Чувашии.

Семья из четырёх человек не могла вернуться в Россию после закрытия международных авиаперевозок. Их удалось доставить на одном борту вместе с жителями Татарии на рейсе Бангкок — Казань, который организовали власти соседней республики. Врио главы Чувашии поблагодарил за содействие вице-премьера Татьяну Голикову и руководителя Татарии Рустама Минниханова «за личное участие»:

«За то, что наших земляков не только приняли в городе Казани, но и разместили в санатории-обсерваторе на время прохождения карантина после прибытия из-за границы».

По данным властей, в настоящее время в 40 разных странах остаются больше 200 жителей Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 апреля в Чувашии официально подтверждено заражение коронавирусом у 138 жителей, среди них есть несовершеннолетние. В том числе инфицированы восемь медицинских работников и 17 пациентов второй городской больницы и девять сотрудников городского клинического центра в Чебоксарах. Ранее министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов отмечал, что «порядка 40% случаев» — «завозные случаи из Москвы».

В регионе два пациента с коронавирусом выздоровели после лечения и уже выписаны, один скончался.