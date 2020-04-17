Рига, , 17:36 — REGNUM В Латвии от COVID-19 вылечились 88 человек. Об этом 17 апреля написала министр здравоохранения страны Илзе Винкеле на странице в соцсети Twitter.

«Ни в одной стране не признают человека здоровым после 14 дневного карантина. В Латвии использован алгоритм двух контрольных тестов, который подтвердил выздоровления 88 человек. Желаю им здоровья и жизненной силы», — написала Винькеле.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.