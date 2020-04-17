Хельсинки, 17 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Финляндии достигло 3489, сообщили 17 апреля в финском Национальном институте здравоохранения и социального развития.
За минувшие сутки количество случаев инфицирования SARS-CoV-2 увеличилось в Финляндии на 120, количество летальных исходов — на семь.
Общее количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией в Финляндии достигло 82.
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Напомним, режим чрезвычайного положения в Финляндии был объявлен 16 марта.
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