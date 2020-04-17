Барнаул, , 17:22 — REGNUM В Барнауле в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Диагностическому центру края предоставлены тест-системы для выявления коронавируса, сообщается на официальном сайте столицы Алтайского края.

Это новое направление акции по оказанию помощи врачам в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в региональном волонтерском штабе. В Барнауле одна из ведущих компаний-поставщиков медицинских изделий региона «Хирон» в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ бесплатно поставила в Диагностический центр Алтайского края тест-системы для выявления коронавируса, а также дезинфицирующие средства. Кроме того, в рамках текущего ремонта улично-дорожной сети «Автодорстрой» приступил к выполнению работ на улице Шевченко, ведущей к Диагностическому центру Алтайского края — одному из базовых учреждений по диагностике коронавируса в регионе. Напомним, что решение о проведении теста на коронавирус принимает медицинский работник, также тест проводят в рамках предписания Роспотребнадзора.

Тест проводят всем, кто вернулся из-за рубежа с признаками респираторных заболеваний, кто контактировал с зараженными и людям с внебольничной пневмонией. Также тестирование проходят медработники, у которых существует риск инфицирования коронавирусом на рабочих местах. Организаторы акции #МЫВМЕСТЕ — краевое управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития, Общероссийский народный фронт в Алтайском крае, Алтайский центр развития добровольчества, «Волонтёры Победы», «Волонтёры-медики», партия «Единая Россия», АГМУ.

В Алтайском крае в процесс включена и «Молодая гвардия».