Аддис-Абеба, , 17:19 — REGNUM Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в странах Африки превысило 18 тысяч человек, 17 апреля сообщает Центр контроля заболеваний Африканского союза (Africa CDC).

По информации Africa CDC, за сутки число выявленных случаев COVID-19 в Африке выросло до 18 441. Днем ранее число заболевших составляло чуть более 17 тысяч.

Общее число погибших от коронавирусной инфекции в Африке составляет 966, выздоровевшими считаются около 4000 человек.

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