Загреб, , 17:17 — REGNUM До 1816 человек с коронавирусной инфекцией выявлено в Хорватии. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба минздрава страны.

За прошедшие сутки в стране выявлено 23 заражённых коронавирусом, один пациент скончался. Всего в стране подтверждено 1816 случаев заражения, из них погибло 36 человек, выздоровели 600 пациентов.

По данным минздрава Хорватии, средний возраст инфицированных SARS-CoV-2 составляет 50,5 лет, среди пациентов чуть больше половины — женщины. Премьер-министр Хорватии при этом заявил, что властям страны удалось замедлить распространение коронавирусной инфекции в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разрушении вандалами в Хорватии оборудования для беспроводного интернета из-за ложных слухов, что устройства связаны с распространением коронавируса.

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