Луганск, , 17:16 — REGNUM Под наблюдением врачей в ЛНР в рамках недопущения распространения коронавируса находятся свыше пяти тысяч человек, сообщает 17 апреля «Луганский информационный центр».

По словам министра здравоохранения республики Наталии Пащенко, в инфекционных больницах ЛНР находятся порядка ста человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пащенко заявила 17 апреля, что в ЛНР выявлен 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.

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