Вильнюс, , 17:07 — REGNUM Из-за режима карантина и самоизоляции в Литве, когда обучение осуществляется дистанционно, власти решили рассмотреть возможность досрочного окончания учебного года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра науки и образования Альгирдаса Монкявичюса, датой окончания учебного года могло бы стать 1 июня.

«Учитывая чрезвычайную ситуацию в стране и уже действующего удаленного обучения, обеспечения детей компьютерным оборудованием, мы предлагаем общеобразовательным школам организовать обучение до 1 июня», — сказал Монкявичюс.

Решение по этому вопросу планируется вынести в ближайшее время, всю следующую неделю ведомство продолжит консультации со школами и самоуправлениями.