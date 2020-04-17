Вильнюс, , 17:03 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 17 апреля, воспользовался своим правом вето и отклонил принятый парламентом закон, который позволял правительству прямое регулирование цен, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, сегодняшняя ситуация не является настолько критической, чтобы власти предпринимали подобные меры. Ранее правительство внесло такой законопроект как раз в связи с ростом цен на некоторые товары в период карантина и распространения коронавирусной инфекции. Авторы закона посчитали, что некоторые торговцы воспользовались кризисной ситуацией с целью нажиться на некоторых товарах первой необходимости.

«Практика не раз подтверждала, что стабилизации цен позволяют добиться не ограничения, а увеличение товаров и услуг, которые в дефиците. Как и снижение бюрократических препон», — сказал Науседа.

Ранее сегодня Евростат констатировал, что темпы инфляции в Литве самые высокие в Прибалтике. В марте в Литве инфляция составляла 1,7%, в Латвии — 1,4%, в Эстонии — 1%,