Белград, 17 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 5690, сообщили 17 апреля в сербском минздраве.
За минувшие сутки количество случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Сербии увеличилось на 372, количество летальных исходов — на семь (пятеро из них — мужчины).
Общее количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией в Сербии достигло 110.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сербии на время пасхальных праздников сохраняется комендантский час.
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