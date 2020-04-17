Белград, , 17:01 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 5690, сообщили 17 апреля в сербском минздраве.

За минувшие сутки количество случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Сербии увеличилось на 372, количество летальных исходов — на семь (пятеро из них — мужчины).

Общее количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией в Сербии достигло 110.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сербии на время пасхальных праздников сохраняется комендантский час.

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