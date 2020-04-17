Роквилл, США, , 16:49 — REGNUM Игроки Fallout 76 обнаружили, что NPC (неигровые персонажи) нового дополнения Wastelanders нельзя уничтожить даже ядерной бомбой. Об этом 16 апреля сообщило издание Kotaku.

Если сбросить на неигровых персонажей ядерную бомбу, то они просто наденут костюмы химзащиты и продолжат заниматься своими повседневными делами. Таким образом, разработчики избежали проблемы с возможным прерыванием важных сюжетных заданий.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, выход дополнения Wastelanders изменил отзывы игроков на Fallout 76 в Steam. Теперь у проекта около 71% положительных рецензий.

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