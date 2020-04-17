Роквилл, США, , 16:39 — REGNUM Выход обновления Wastelanders изменил отзывы на Fallout 76 в Steam с «в основном отрицательные» на «в основном положительные». Об этом 17 апреля сообщает «Игромания».

Как оказалось, нововведения Wastelanders пришлись по вкусу большинству геймеров. Теперь у игры около 71% положительных отзывов в Steam.

Напомним, Wastelanders — это масштабное дополнение для игры Fallout 76, главной особенностью которого стало появление NPC (неигровые персонажи). Помимо этого в проекте появилась новая масштабная сюжетная кампания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Resident Evil: Resistance добавили Джилл Валентайн