Лондон, , 16:33 — REGNUM В Великобритании не наблюдается заметного снижения числа жертв коронавирусной инфекции — за сутки от COVID-19 в госпиталях страны погибли 847 человек, 17 апреля сообщает агентство Reuters.

По сообщению Национальной службы здравоохранения Великобритании, общее число погибших в королевстве с начала эпидемии увеличилось до 14 576.

Число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 108 692, проверены более 341 тыс. человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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