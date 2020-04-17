Луганск, 17 апреля 2020, 16:28 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в ЛНР достигло 21, сообщили 17 апреля в «Луганском информационном центре».
По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, ещё четыре случая зарегистрированы в республике.
В ЛНР продлили действие ряда ограничений, которые были введены в рамках борьбы с пандемией. В частности, в республике ужесточили ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР по состоянию на 15 апреля было зарегистрировано 17 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.
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