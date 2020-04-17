Токио, , 16:28 — REGNUM В многопользовательском симуляторе выживания Resident Evil: Resistance появилась новая героиня — Джилл Валентайн из Resident Evil 3. Об этом сообщается 17 апреля на странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/RE_Games/status/1251103215485095936

Разработчики также рассказали о предстоящем обновлении игры. Оно добавит в Resistance нового злодея — Николая Зиновьева.

Напомним, в Resident Evil: Resistance команда игроков пытается сбежать из секретной лаборатории. Главной преградой на их пути станет ещё один геймер, управляющий различными монстрами.

Читайте ранее в этом сюжете: Оригинальную Borderlands временно сделали бесплатной на PC и Xbox One