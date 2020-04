Фриско, США, , 16:23 — REGNUM Игра Borderlands: Game Of The Year Edition стала временно бесплатной на PC и Xbox One. Об этом сообщалось 16 апреля на официальном сайте проекта.

В Steam игра будет доступна до 23 апреля 2020 года, на Xbox One — до 22 апреля 2020 года. Сообщается, что геймерам также будет доступен контент всех вышедших дополнений.

Напомним, Borderlands — это «ролевой шутер» от первого лица, разработанный компанией Gearbox Software. Оригинальный релиз состоялся в 2009 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Ближе к современности: в Doom Eternal появился «демон-хипстер»

Читайте развитие сюжета: В Resident Evil: Resistance добавили Джилл Валентайн