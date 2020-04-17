Остин, США, , 16:16 — REGNUM В рамках нового внутриигрового события в Doom Eternal появится «демон-хипстер». Об этом 17 апреля сообщает портал Shazoo.

Необычное событие будет доступно до 14 мая 2020 года. Выполняя различные достижения в одиночной и многопользовательской игре геймеры смогут получать новые облики для персонажей — в том числе, скин «Архвиля-хипстера».

Напомним, Doom Eternal — это шутер от первого лица, разработанный компанией id Software. Его релиз состоялся 20 марта 2020 года.

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