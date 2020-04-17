Почаев, 17 апреля 2020, 16:18 — REGNUM У восьми человек, работающих в Свято-Успенской Почаевской лавре, выявили коронавирус, сообщило 17 апреля информационное агентство «Укринформ».
Речь идёт о пятерых хористах и трёх священниках.
В СМИ также сообщили, что настоятель Лавры отказывается идти на контакт с медиками, хотя в пользу версии о вспышке коронавируса говорит и тот факт, что вирус выявили у восьмерых паломников из Молдавии, которые посещали монастырь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве закрылся на карантин Ионинский монастырь, а в Киево-Печерской Лавре выявили семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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