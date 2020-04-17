Почаев, , 16:18 — REGNUM У восьми человек, работающих в Свято-Успенской Почаевской лавре, выявили коронавирус, сообщило 17 апреля информационное агентство «Укринформ».

"Эти лица проживают в разных населенных пунктах Тернопольской области, осуществляют церковные обряды, часто бывают в лавре. Собственно, по месту их проживания у них и был обнаружен коронавирус», — рассказала главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.

Речь идёт о пятерых хористах и трёх священниках.

В СМИ также сообщили, что настоятель Лавры отказывается идти на контакт с медиками, хотя в пользу версии о вспышке коронавируса говорит и тот факт, что вирус выявили у восьмерых паломников из Молдавии, которые посещали монастырь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве закрылся на карантин Ионинский монастырь, а в Киево-Печерской Лавре выявили семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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