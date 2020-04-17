Ташкент, , 15:56 — REGNUM В Узбекистане 91 тыс. человек находятся на карантине из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 17 апреля заявил главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков, сообщает агентство «УзА».

Он призвал жителей Узбекистана оставаться дома на самоизоляции. По данным Отабекова, коронавирусом в республики заразились уже 1380 человек, выздоровели — 140, скончались — четверо.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее число случаев заражения коронавирусом среди регионов Узбекистана выявлено в Ташкенте — 420, в Бухаре — 376 и Хорезме — 177.

Читайте также: В Узбекистане назвали регионы с наибольшим числом случаев COVID-19