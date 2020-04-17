Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Партию защитных масок и дезинфицирующего раствора передало Грузии Общество международного сотрудничества Германии (GIZ). Об этом 17 апреля сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, передал гуманитарный груз советник программы GIZ в Грузии Арчил Жоржолиани. В страну пришло 100 тыс. защитных масок и 2 тыс. дезинфицирующего средства.

«Для нас важно помочь партнерам эффективно справиться с кризисным положением в стране», — сказал представитель международного общества.

Заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Мзия Гиоргобиани, принявшая помощь, рассказала журналистам, что полученные средства будут распределены по регионам и поблагодарила власти Германии и народ за поддержку в трудное время.

Стоит отметить, что из-за отказа других стран продавать защитные средства в связи с пандемией коронавируса в мире, в Грузии начали производить защитные и медицинские маски.