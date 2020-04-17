Казань, , 16:33 — REGNUM Прибывшие российские туристы из Бангкока были размещены в санатории «Ливадия». Поздно ночью 16 апреля они прошли проверку еще на борту самолета в аэропорту Казани при помощи переносного тепловизора.

Медперсонал санатория утром 17 апреля произвел забор анализов и замер температуры у прибывших туристов. Как выяснилось, среди местных жителей, вернувшихся из Таиланда есть и жители соседних регионов — Самарской, Кировской, Пензенской областей, а также Пермского края.

В ближайшие две недели 111 человек проведут на карантине. Информация представлена оперативным республиканским штабом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в международном аэропорту «Казань» поздно ночью 16 апреля приземлился самолет с российскими туристами, вернувшимися из Таиланда. На борту находилось 179 пассажиров.

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