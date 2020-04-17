Вильнюс, , 15:44 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, который возглавляет штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сегодня, 17 апреля, заявил, что Литва достигла пика пандемии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы оцениваем, что Литва пика достигла, поскольку большего распространения нет. Оценивая общую статистику, скачков нет, рост стабильный», — сказал Верига.

Он также позитивно оценил работу по тестированию врачей, которые в Литве вошли в одну из самых высоких групп риска по заражению, когда свыше 200 медиков оказались заражены, а свыше тысячи в полной изоляции из-за контактов с заражёнными. Часть врачей уже поправились, а остальных массово проверяют. Врачи стали самой проверяемой на коронавирус группой в Литве.

Общее число заражённых в Литве достигло 1149 человек, 32 — скончались. За сутки выявлен 21 новый случай заражения. С 16 апреля в Литве начали смягчать условия карантина. Разрешена работа некоторых магазинов. Карантин в Литве продлится до 27 апреля.