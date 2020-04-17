Львов, Украина, , 15:47 — REGNUM На главпочтамте Львова проходит филателистическая выставка, посвящённая дивизии СС «Галичина». Об этом сообщил 17 апреля глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На выставке представлены марки, конверты и открытки, посвящённые украинской дивизии СС.

«Большой привет Смелянскому (главе «Укрпошты» Игорю Смелянскому — ИА REGNUM)», — написал в комментариях депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник народного депутата фракции «Слуга народа» Елизаветы Богуцкой Павел Богомазов опротестовал решение суда, которым в Киеве запретили официальное празднование дат, связанных с деятельностью украинских нацистских преступников.

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