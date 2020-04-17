Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM Несмотря на осложняющуюся с каждым днём ситуацию с распространением коронавируса в американской тюрьме «Данберри», где отбывает наказание российский лётчик Константина Ярошенко, его состояние здоровья остаётся стабильным. Об этом 17 апреля сообщила супруга гражданина РФ Виктория Ярошенко.

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«Состояние вроде стабильное, — уточнила ТАСС Ерошенко. — Сегодня нормально себя чувствует, а завтра все что угодно может быть».

По словам супруги лётчика, в исправительном учреждении уже многие заражены коронавирусом, из камер «каждый день по одному выносят, у кого осложнения».

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Константин Ярошенко в 2010 году был похищен на территории Либерии и вывезен в США. В 2011 году американский суд приговорил его к тюремному заключению сроком на 20 лет за контрабанду наркотиков.

Ранее Ярошенко пожаловался российским дипломатам на своё состояние в тюрьме, он рассказал, что должную помощь ему не оказывают. После вмешательства дипмиссии лётчика стали лечить. Сегодня, 17 апреля, адвокат Ярошенко Алексей Тарасов сообщил, что его подзащитный мог заразиться коронавирусом. Осуждённый лётчик обнаружил у себя симптомы инфицирования.