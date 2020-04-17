Балтимор, США, , 15:40 — REGNUM Разработчики из Firaxis рассказали о персонажах своей предстоящей игры XCOM: Chimera Squad. Трейлеры с описанием предыстории героев были опубликованы 16 апреля на YouTube-канале проекта.

Авторы игры рассказали о четырёх агентах отряда Chimera Squad. Среди них даже нашлось место для пришельца-сектоида, обладающего мощными телепатическими способностями.

Напомним, релиз Chimera Squad состоится 24 апреля 2020 года на PC. В этом спин-оффе франшизы XCOM геймерам предстоит собрать отряд из профессиональных наёмников, обладающих уникальными способностями.