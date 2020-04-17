Нур-Султан, , 15:39 — REGNUM Заместитель министра образования и науки Казахстана Шолпан Каринова извинилась перед родителями школьников за ошибки, допущенные во время телеуроков. Об этом она заявила 17 апреля на онлайн-брифинге.

По её словам, многие учителя оказались не готовы к переходу на дистанционное обучение и волновались во время съемок, допуская ошибки. Замминистра добавила, что учителя ошиблись на двух занятиях из 700. Уроки с ошибками уже пересняли.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования и науки Казахстана отменило последние звонки в школах из-за ситуации с коронавирусом и введением дистанционного режима обучения.