Лондон, , 15:41 — REGNUM Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что большинство смертей от заболевания COVID-19, которые происходят вне госпиталей, происходят дома, об этом 17 апреля сообщает Reuters.

«Мы знаем сколько человек умирает вне больниц, они очень часто умирают дома», — заявил в комментарии изданию министр.

Напомним, число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Великобритании превысило 103 тыс. человек. Число скончавшихся от заболевания COVID-19 достигло 13 тыс. 729 человек.