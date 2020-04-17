Сухум, , 15:43 — REGNUM Министерство демографии и репатриации Абхазии скоро выплатит по 100 000 рублей за третьего и последующего ребенка, которые родились в 2019 году. Об этом 17 апреля сообщает «Нужная газета» со ссылкой на исполнительного директора Фонда репатриации Энвера Чамагуа.

«Есть 99 человек за прошлый год, которым нужно выплатить сумму, и мы обязательно это сделаем», — рассказал журналистам Чамагуа. Он уточнил, что в течение ближайших дней будут решены вопросы с документацией, после чего начнут выплачивать деньги.

По словам Чамагуа в 2020 году в ведомство поступило 15 заявок на выплаты, но пока из-за введения ограничительных мер документы пока не принимают.

Напомним, программа «Развитие демографии 2020» будет действовать в Абхазии до конца текущего года. Она предусматривает выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребенок.