Нур-Султан, , 15:16 — REGNUM Последний звонок в школах Казахстана отменило министерство образования и науки республики. Об этом 17 апреля заявила заместитель главы ведомства Шолпан Каринова на брифинге.

По её словам, в связи с распространением коронавируса все школьники переведены на дистанционное обучение. Поэтому школы не смогут провести это торжественное мероприятие.

Отметим, для школьников Казахстана проходят телеуроки. Учителя самостоятельно готовят поурочные планы таких занятий. Все передачи проверяют специалисты. Однако родители стали жаловаться на грубые ошибки правил сложения слогов и частей речи.

Читайте также: В Казахстане пройдут пробные дистанционные уроки