Москва, , 15:21 — REGNUM Российская сторона добивается от США информации о находившихся там школьниках из РФ. Пока дипломатам известно о шести вернувшихся на родину детях, сообщила 17 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия ждёт конкретики по школьникам, которые оказались в США как участники учебных и ознакомительных программ, однако результатов пока немного. Так, Госдепартамент США не хочет признавать кураторство программы Secondary school student program, хотя на сайте этого ведомства есть на неё прямые ссылки, отметила она.

Американская сторона утверждает, что из 80 школьников в Россию вернулся 51. Российскому МИД пока известно только о шести вернувшихся, добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что десятки российских школьников оказались в США в сложном положении из-за пандемии коронавируса. Они участвовали в программах, которые не были согласованы с властями РФ.

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