Тбилиси, , 15:16 — REGNUM Иностранцам, которые не смогли покинуть Грузию из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса, продлили срок легального пребывания на территории страны. Соответствующее постановление грузинского правительства было опубликовано 17 апреля на официальном сайте.

В документе говорится, что его положения касаются лиц, которые находятся в Грузии с 14 марта. Им разрешено пробыть в стране по старым визам до 30 июня. До этого времени могут не опасаться проблем с законом те, чье государство находится в зоне риска заражения коронавирусом, те, чьи страны закрыли границы, те, кто находится в больнице или на карантине, а также «застрявшие» из-за отмены рейсов самолетов.

В постановлении также уточняется, что разрешение на более длительное пребывание в Грузии не дает иностранцам права на получение вида на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта введено чрезвычайное положение. Отменены авиарейсы, закрыта государственная граница для иностранцев.

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