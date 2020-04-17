Минск, , 15:09 — REGNUM В Белоруссии количество медицинских работников, у которых было диагностировано инфицирование новым типом коронавируса, превысило 400 человек. Об этом сегодня, 17 апреля, в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.

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По его словам, по состоянию на 16 апреля коронавирус подтвердился у 419 медиков.

«Сейчас проводится ещё анализ по последним данным», — уточнил глава республиканского минздрава.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 16 апреля, в Белоруссии за сутки было выявлено 476 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 увеличилось до 4204. 65 из них подключены к аппарату ИВЛ. Всего от инфекционного заболевания скончались 40 человек.

Ранее 17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что в стране справляются с ситуацией, вызванной распространением коронавируса. По его словам, в республике уже больше освободившихся коек, чем было госпитализировано людей. Белорусский лидер подчеркнул, что главное — не допустить всплеска.

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