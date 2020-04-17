Самара, , 15:06 — REGNUM Еще одного пациента, ранее зараженного коронавирусом, выписали по выздоровлению из больницы в Самарской области. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, после прохождения лечения в городской больнице № 5 Тольятти выписан один пациент. Ранее он вернулся из Франции.

Отмечается, что болезнь COVID-19 у него протекала в легкой форме. В настоящее время пациент находится в удовлетворительном состоянии. Он уже получил соответствующие рекомендации.

Таким образом, по состоянию на 17 апреля в Самарской области выздоровели 15 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом.

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