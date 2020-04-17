Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Американская актриса и певица Селена Гомес пытается отсудить десять миллионов долларов у разработчиков мобильной игры Clothes Forever — Styling Game. Об этом сообщило издание Kotaku 16 апреля.

Внешность одной из героинь игры вплоть до одежды полностью «срисована» с Селены Гомес. Певица отметила, что она не давала никакого разрешения на это.

В Clothes Forever — Styling Game пользователям предлагается примерять на своего персонажа различные наряды и общаться со знаменитостями. Помимо Селены Гомес, в проекте также появляются Бейонсе, Тейлор Свифт и Ким Кардашьян.

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